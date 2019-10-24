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24.10.2019 - 21:17 |

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 24 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 24 Ekim çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 24 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Süper Loto'da günün sonuçları açıklandı. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

24 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

1, 4, 11, 15, 17, 31

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 24 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Gürültüye 1,3 milyon lira cezaMuğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunda eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen yüksek ses ve gürültü denetimlerinde, 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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