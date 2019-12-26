Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Aralık Süper Loto çekilişi

Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper loto 26 Aralık çekilişine geçtiğimiz haftadan 2.113.889,83 TL devretti Süper Loto'da bu hafta boyunca oynanan oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 4 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek

Süper Loto 635. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretmişti. Süper Loto 635. hafta çekilişinde 5 bilen 41 kişi 11.675,90 TL, 4 bilen 2.846 kişi 183,10 TL ve son olarak 3 bilen 56.619 kişi 15,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

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