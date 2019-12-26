MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Aralık Süper Loto çekilişi
ABONE OL
26.12.2019 - 09:41 |

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Aralık Süper Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 2.113.889,83 TL'de devretti. Süper Loto'da bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 4 milyona yaklaşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Aralık Süper Loto çekilişi

Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper loto 26 Aralık çekilişine geçtiğimiz haftadan 2.113.889,83 TL devretti Süper Loto'da bu hafta boyunca oynanan oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 4 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek

Süper Loto 635. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretmişti. Süper Loto 635. hafta çekilişinde 5 bilen 41 kişi 11.675,90 TL, 4 bilen 2.846 kişi 183,10 TL ve son olarak 3 bilen 56.619 kişi 15,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Singapur’da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturduSingapur’da izlenen ve ateşten bir halkaya sahip olan “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kesin dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık!

Kesin dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık!

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber