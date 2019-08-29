Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 29Ağustos Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 619. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen 618. hafta çekilişinde 9 haftadır devreden büyük ikramiye 1 kişiye isabet etmişti. Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi tam tamına 36.524.373,95 TL ikramiye kazandı. Süper Loto'da son dönemde verilen en yüksek rakam olarak öne çıkan bu bedelin ardından gözler bu akşam çekilecek olan Süper Loto 619. hafta çekilişine çevrildi. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.