10.10.2019 - 09:11 |
Süper Loto saat kaçta çekilecek? 10 Ekim Süper Loto çekilişi
Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. kez devretti. Süper Loto 624. hafta çekilişinden devreden tutar ise 7.285.069,49 TL olarak açıklandı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 7.285.069,49 TL bu haftaya devretti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto 625. hafta çekilişinde gerçekleştirilecek oyunlar ile birlikte büyük ikramiye tutarının 10 milyona yaklaşması bekleniyor.
Süper Loto 624. hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 8.483,05 TL, 4 bilen 3.818 kişi 171,05 TL, ve son olarak 3 bilen 75.541 kişi 14,60 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.