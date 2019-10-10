Süper Loto saat kaçta çekilecek? 10 Ekim Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 7.285.069,49 TL bu haftaya devretti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto 625. hafta çekilişinde gerçekleştirilecek oyunlar ile birlikte büyük ikramiye tutarının 10 milyona yaklaşması bekleniyor.

Süper Loto 624. hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 8.483,05 TL, 4 bilen 3.818 kişi 171,05 TL, ve son olarak 3 bilen 75.541 kişi 14,60 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.