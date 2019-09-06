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06.09.2019 - 07:12

Süper Loto sonuçları 5 Eylül 2019 | Milli Piyango Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı. Dün akşam çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan 5 Eylül Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları 5 Eylül 2019 | Milli Piyango Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 EYLÜL 2019

Süper Loto sonuçları 5 Eylül 2019 | Milli Piyango Süper Loto sonuçları

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