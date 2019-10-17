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17.10.2019 - 12:04 | | AA

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, harekatın başından bu yana toplam 64 şehit verdi, 187 askeri ise yaralandı.

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi

Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

SMO, harekatın 9. gününde canını ortaya koyarak savaşmaya devam ediyor.

SMO, dün Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmalarda 18 şehit verdi. 51 askeri yaralanan SMO'nun bir unsurundan ise haber alınamıyor.

Harekatın başından bu yana SMO'nun toplam 64 askeri şehit oldu, 187 askeri ise yaralandı.

Buna karşın SMO, 135 YPG/PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

O balıkçı konuştu: Bu balık, denizin piranasıAntalya'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey dedi.
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