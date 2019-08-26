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26.08.2019 - 01:17| AA

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 3 araçlık konvoy, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine ulaştı.

Tank ve mühimmatın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.
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