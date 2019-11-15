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15.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Suriye’ye oyuncak TIR’ı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) El Bab, Cerablus ve Afrin bölgesine içerisinde çocuklar için oyuncaklar ve park alanlarının olduğu TIR’lar ulaştırdı.

Suriye’ye oyuncak TIR’ı

Okulların bahçelerine oyun alanları kuruldu. Programda yetimhanelerde kalan çocuklarla özel olarak ilgilenildi. İç savaş esnasında ailesini kaybeden çocuklar program çerçevesinde gerçekleştirilen gösterilere dahil edildi. Etkinliklerde çocukların sevdiği müzikler ile yarışmalar düzenlendi. 11 Kasım’da Cerablus, 12 Kasım’da Çobanbey, 13 Kasım’da El Bab ve son olarak dün Afrin’de düzenlenen etkinliklerde Suriyeli çocuklara pamuk şekeri, balon ve şekerlemeler ile oyuncaklar dağıtcıldı. Programda çocuklara Rafadan Tayfa müzikalinin yanı sıra, geleneksel Karagöz-Hacivat gösterimi de yapıldı. 

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