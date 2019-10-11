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11.10.2019 - 16:37 |

Suruç hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor? Suruç nerede?

Suruç'a havan mermisinin isabet etmesi sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Bu haberin ajanslar tarafından duyurulmasının ardından Suruç'un hangi ilin sınırları içerisinde yer aldığı merak edilmeye başlandı. Peki Suruç nerede? Suruç hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor?

Suruç hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor? Suruç nerede?

YPG'li teröristler tarafından sınırın diğer tarafından Suruç'a atılan havanlı saldırının ardından 2 sivil hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bu haberin duyulmasının ardından Suruç nerede sorusu akıllara geldi. Peki Suruç hangi ilin sınırları içerisinde yer almaktadır?

Suruç, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Suruç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Orta Fırat Bölümü), Şanlıurfa İl’inin 46 km güney batısında yer alıyor. Suriye ile sınır teşkil eden demiryolu üzerindeki Mürşitpınar Köyü’ne 10 km uzaklıkta ve Gaziantep-Şanlıurfa kara yoluna 6 km uzaklıktadır.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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