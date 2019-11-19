Survivor nasıl yapılır? Danilo Şef'in imza yemeği Survivor tarifi ve malzemeleri

SURVIVOR NASIL YAPILIR?



Masterchef Danilo Zannanın imza yemeği survivor. İçerisinde iki katlı çikolata bulunan hindistan cevizi şeklinde şekillendirilen tatlı pratik tarif. İçerisinde krema hindistan cevizi yağı ile yapılmaktadır. Yapılışında iç kısmında yeşil sünger kek kullanılmaktadır. Hindistan cevizine benzediği için çikolata katmanlarının iyice dondurulması ve katmanların kalın ve sert olması gerekmektedir.