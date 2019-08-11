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11.08.2019 - 03:49| İHA

'Sus' işareti yaparak çocukların yanına geldi! Birinin kolundan tutup...

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutarak kaçırmak isteyen ancak kız çocuklarının çığlık atması üzerine kaçan yabancı uyruklu şahıs, çevredeki bir genç tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

'Sus' işareti yaparak çocukların yanına geldi! Birinin kolundan tutup...

Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oturan 3 kız çocuğunun yanına gelen Afgan uyruklu Mustafa S.A. (28), çocukların yanına geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda şahıs çocuklardan birisinin kolundan tutarak götürmek istedi. Ancak bu sırada çocuklar çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine çevredekiler çığlıkları duyup dışarı çıkınca şahıs kaçmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden Seyit Unutmazer (25) ise şahsı yalın ayak kovalamaya başladı. Unutmazer tacizci şahsı kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Unutmazer daha sonra Mustafa S.A.’yı kolundan tutup olayın yaşandığı sokağa geri getirip çağırdığı polislere teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S.A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Mustafa S.A.’nın çocukların yanına gelerek eliyle çocuklara ‘sus’ işareti yaptı. Çocuklardan birinin kolunu tutan şahıs diğer çocukların bağırması üzerine olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

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