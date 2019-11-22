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22.11.2019 - 20:35 | | Nihat Uludağ

Susturuculu silahla suikast! İş insanı böyle öldürüldü…

Fatih’te bir kafede otururken suikaste kurban giden Uygur Türkü iş insanı Saimait Airken öldürülme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Suikastçi ağır adımlarla kafeye ilerlerken bir yandan da silahına susturucuyu takıyor. saniyeler içerisinde iş insanını öldüren katil zanlısı hızla olay yerinden kaçıyor.

Susturuculu silahla suikast! İş insanı böyle öldürüldü…

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, olay geçen hafta Fatih’teki bir otelin kafesinde meydana geldi… Katil silahına susturucuyu taktı ve tek kurşunla iş insanı Saimait Airken’e ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan iş insanı Airken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Susturuculu silahla suikast İş insanı böyle öldürüldü…



700 MİLYON DOLARLIK SORUŞTURMAYA ADI KARIŞMIŞTI

Gümrük işiyle uğraşan iş insanı Saimait Airken’in isminin Kızgızistan’dan 700 milyon Dolar paranın yurt dışına çıkarılması soruşturmasına karıştığı öğrenildi.

KATİL’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olayı bin Dolar para karşılığında işlediğini itiraf etti.

TAKİP VE SUİKAST ANI KAMERADA

Uygur Türkü iş insanı Saimait Airken’in takip ve suikast anı kamera görüntülerine CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ulaştı… Katil zanlısının iş insanını günlerce takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre, iş insanı Airken, sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor… Fatih’teki bir otelin kafesinde her şeyden habersiz bir arkadaşıyla oturuyor…Katil ise kafenin merdivenlerinden sakin tavırlarıyla iş insanına doğru yaklaşıyor… bir yandan da silahına susturucu takıyor.. saniyeler içerisinde iş insanına tek el ateş ederek öldürüyor. İş insanının masasında bulunan arkadaşı daha ne olduğunu anlamadan katil hızla olay yerinden kaçıyor…

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