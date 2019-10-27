Sylvia Plath Google'da doodle oldu? Sylvia Plath kimdir, neden öldü?

Sylvia Plath, Google tarafından ana sayfasına taşındı. Dünyaca ünlü arama motoru Google özel gün ve kişilerin doğum ve ölüm yıldönümleri içim hazırladığı özel doodle ile sayfalarını süslüyor. Son olarak ana sayfasını Sylvia Plath için hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıyan Google ünlü Amerikalı şair ve yazarı unutmadı ve doğum gününü atlamadı.

27 Ekim 1932 yılında Boston'da doğan Sylvia Plath, 11 Şubat 1963 yılında hayata veda etti. Sylvia Plath, tarajik yaşamı ve intiharları ile tanındı. Daha küçük yaşlarda babasını kaybeden Plath, hayatı boyunca manik depresif bozuklukla boğuştu.

Hayatı

1932 yılında Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden, Massachusetts'te doğdu. Profesör olan babası 1940 yılında öldü. Plath ilk şiirini 8 yaşında yayımladı.

Plath, hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif bozuklukla boğuştu. 1950 yılında bursla girdiği Smith College'deki ikinci yılında ilk intihar girişimini gerçekleştirdi ve bir akıl hastanesine yatırıldı. 1955'te Smith College'den summa cum laude derece ile mezun oldu.

Kazandığı Fulbright bursuyla Cambridge Üniversitesi'ne giderek çalışmalarını burada sürdürdü ve şiirlerini üniversitenin öğrenci gazetesi olan Varsity'de yayımladı. Plath burada 1956 yılında evleneceği İngiliz şair Ted Hughes'la tanıştı. Evliliklerinin ardından Boston'da yaşamaya başladılar. Plath, hamile kaldıktan sonra ise İngiltere'ye geri döndüler.

Plath ve Hughes, Londra'da kısa süre yaşadıktan sonra North Tawton'a yerleştiler. Çiftin Sylvia'nın kıskançlık krizleriyle başlayan sorunları bu dönemde başladı ve ilk çocuklarının doğumundan kısa süre sonra Sylvia Plath Londra'ya geri dönerek boşanma işlemlerini başlattı.

SYLVİA PLATH NEDEN ÖLDÜ?

Kiraladığı evin eskiden İngiliz şair William Butler Yeats'e ait olduğunu öğrenen Plath bunu iyi bir işaret olarak değerlendirdi. 1962-1963 kışı Plath için çok zor geçti. 11 Şubat 1963'te, ikinci kattaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bıraktıktan sonra, odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak kapattı ve kafasını fırının içine sokarak intihar etti.

İntiharıyla ilgili olarak kocası Ted Hughes eleştirilere maruz kaldı. Hughes yıllarca bu konuda konuşmadı. Daha sonra anılarını yayımladı.

1963 yılında daha 30 yaşındayken intihar eden Plath’ın hayatı, Oscarlı oyuncu Gwyneth Paltrow'un ünlü şairi canlandırdığı “Sylvia” filmine de aktarıldı.

Plath’ın Türkçeye çevrilen eserleri arasında bulunan “Sırça Fanus” adlı romanı, birçok kişi tarafından ilk Amerikan feminist romanı olarak değerlendirilir.

Sylvia Plath, The Colossusdaki (1960) sondan bir önceki şiir olan "Sculptor" (Heykeltıraş) şiirini Leonard Baskin'e ithaf etmiştir.

Plath'in mezar taşında ''En harlı alevlerin ortasında bile altın nilüfer yetişir.'' yazmaktadır.

Eserleri

Şiir

The Colossus (1960)

Ariel (1965)

Crossing the Water (1971)

Winter Trees (1972)

The Collected Poems (1981)

Lady Lazarus

Düz yazı

The Bell Jar (1963)

Letters Home (1975)

Johnny Panic and the Bible of Dreams (1977)

The Journals of Sylvia Plath (1982)

The Magic Mirror (1989)

The Unabridged Journals of Sylvia Plath

Çocuk kitapları

The Red Book (1976)

The It-Doesn't-Matter-Suit (1996)

Collected Children's Stories (İngiltere, 2001)

Mrs. Cherry's Kitchen (2001)

Türkçeye çevrilen eserleri

Ariel, 2014, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı, 2015, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Sırça Fanus, 2013, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Günlükler, 2013, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Üç Kadın, (Oğlak Yayıncılık)

Suyu Geçiş (Artshop Yayıncılık)