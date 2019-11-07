Taciz sürüyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerin, Barış Pınarı Harekât bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz, saldırı gerçekleştirdi” denildi.

SMO’da 144 şehit

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama çalışmalarında yer almaya devam ediyor. Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Resulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, 9 Ekim’den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar ve saldırılar sonucu 144 SMO askeri şehit oldu, 557’si de yaralandı.

Askeri mahkeme kuruldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayat normale dönmeye başlarken, askeri mahkeme de kuruldu. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken yerel yönetimler de kuruldu. Bu gelişmelere paralel olarak icra edilen faaliyetler sırasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak askeri mahkeme oluşturuldu. Askeri mahkeme yapılanmasında Cinayet Mahkemesi ile Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi görev yapacak. Cinayet Mahkemesi’nde başkan ve iki üye bulunurken, Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi Başkan ve üç üyeden oluşacak.

Suriye ordusu petrol kentinde

Soçi Mutabakatı kapsamında Türkiye sınırına konuşlanmasını sürdüren Suriye rejim ordusu, ABD tarafından koruma altına alındığı açıklanan Türkiye ve Kuzey Irak sınır hattında yer alan Rimelan bölgesindeki petrol bölgesine girdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Rimelan ve Deyrizor bölgesine kısa süre önce konuşlanan ABD ordusu, petrol üretim sahaları ve kuyular çevresine ağır silah ve asker kaydırmıştı.

Uzun yıllar sonra Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rimelan kentinin kuzey batısında yer alan Molla Abbas köyü yakınındaki petrol sahalarına giren rejim ordusunun bölgeye bayrak diktiği belirtildi. Rejim ordusunun petrol sahasına girdiği Şam rejiminin resmi haber ajansı SANA tarafından da doğrulandı. Ajans, rejim ordusu askerlerinin petrol kuyularının bulunduğu alana giriş yaparken çekilen fotoğrafı servis etti.

Ayn İsa’da operasyon merkezi

Öte yandan, Rusya ve SDG’nin Ayn İsa’da koordinasyon ve operasyon merkezi kurduğu öğrenildi. Rusya’nın, Ayn İsa’da kurduğu askeri koordinasyon ve operasyon merkezine önceki gün 40 tır askeri malzeme getirdiği belirtildi. -NAMIK DURUKAN Ankara