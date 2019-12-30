Tahliye edilmedi! Mahkeme başkanı şerh koydu

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik baklavacı iş insanı Faruk Güllü'nün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları katıldı.

GİZLİ TANIK İFADESİ DOSYADA

Duruşmada, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle kayyım sıfatı ile TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca ve şirketlerin avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Başka soruşturmalar kapsamında ifade veren gizli tanık “X347965210”un ifadesinin dosyaya girdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Güllü’nün avukatları gizli tanığın duruşmada dinletilmesini talep ettiler.

"ŞİRKETLER SUÇTAN ZARAR GÖRDÜ"

Kayyım tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca, “yönetim kurulu üyesi olduğum kayyum atanan şirketler heyeti olarak yönetimimizde olmakla birlikte öncesinde bu şirketler sanık tarafından zarara uğratılmış, bu haliyle yönetimini üstlendiğimiz şirketler suçtan zarar görmüştür. Bu nedenle davaya katılmamıza karar verilmesini istiyorum” dedi.

"GİZLİ TANIK DAYANIKSIZ BEYANLARDA BULUNMUŞTUR"

Sanık Faruk Güllü, “kayyım atanan şirketler yönetim kurulu üyesi ve şirket vekilinin suçtan zarar görme ihtimali yoktur. Bu şirketler bana aittir. Kayyım bu şirketleri sadece mahkeme kararına istinaden yönetmektedir. Bu nedenle katılma talepleri reddedilmelidir. Gizli tanık doğruyu söylememektedir. Dayanaksız, soyut beyanlarda bulunmuştur. Bu nedenle gizli tanığın bizzat duruşmada dinlenilmesini talep ediyorum. Tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunlarım da dikkate alınarak tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

GİZLİ TANIK DİNLENECEK

Mahkeme başkanının karşı oyu ile sanık Faruk Güllü’nün oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme başkanı muhalefet şerhinde Güllü’nün hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığını ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağını belirtti.

Mahkeme kayyım atanan şirketler yönetim kurulu ve şirketler vekilinin davaya katılma taleplerini reddetti. Mahkeme ayrıca gizli tanığın duruşmada dinlenilmesine karar verdi.