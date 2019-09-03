TALAÅž BÃ–REÄžÄ° MALZEMELERÄ°



250 gram ufak doÄŸranmÄ±ÅŸ yaÄŸsÄ±z kuÅŸbaÅŸÄ± et

1 adet kÃ¼Ã§Ã¼k boy domates

YarÄ±m su bardaÄŸÄ± bezelye

1â€™er adet havuÃ§ ve patates

Tuz ve karabiber

10 adet milfÃ¶y hamuru



ÃœZERÄ° Ä°Ã‡Ä°N



Ã‡Ã¶rekotu

1 adet yumurta sarÄ±sÄ±



NASIL YAPILIR?



HavuÃ§ ve patatesi yarÄ± yarÄ±ya haÅŸlayÄ±n.Â KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler ÅŸeklinde doÄŸrayÄ±n.ÂBir tencerede kuÅŸbaÅŸÄ± eti kendi suyunu salÄ±p Ã§ekinceye kadar piÅŸirin.Â Ä°Ã§ine kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ domatesi katÄ±p 1- 2 dakika kavurun. MilfÃ¶y hamurunu dÃ¼z bir zemin Ã¼zerine yayÄ±n. YarÄ±sÄ±na karÄ±ÅŸÄ±mdan koyup, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± harcÄ±n Ã¼zerine Ã¶rtÃ¼n. MilfÃ¶yler bitene kadar aynÄ± iÅŸlemi uygulayÄ±n. Ãœzerlerine yumurta sarÄ±sÄ± sÃ¼rÃ¼p Ã§Ã¶rekotu serpin. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 20 dakika piÅŸirin. SÄ±cak servis yapÄ±n..



Afiyet olsun.



