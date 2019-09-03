TalaÅŸ böreÄŸi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? TalaÅŸ böreÄŸi tarifi ve malzemeleri
TV8'in sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± MasterChef TÃ¼rkiye'de bu akÅŸam yapÄ±lan talaÅŸ bÃ¶reÄŸi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki TalaÅŸ bÃ¶reÄŸi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte merakla araÅŸtÄ±rÄ±lan talaÅŸ bÃ¶reÄŸi yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±, tarifi ve malzemeleri ile ilgili tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±lar...
TALAÅž BÃ–REÄžÄ° MALZEMELERÄ°
250 gram ufak doÄŸranmÄ±ÅŸ yaÄŸsÄ±z kuÅŸbaÅŸÄ± et
1 adet kÃ¼Ã§Ã¼k boy domates
YarÄ±m su bardaÄŸÄ± bezelye
1â€™er adet havuÃ§ ve patates
Tuz ve karabiber
10 adet milfÃ¶y hamuru
ÃœZERÄ° Ä°Ã‡Ä°N
Ã‡Ã¶rekotu
1 adet yumurta sarÄ±sÄ±
NASIL YAPILIR?
HavuÃ§ ve patatesi yarÄ± yarÄ±ya haÅŸlayÄ±n.Â KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler ÅŸeklinde doÄŸrayÄ±n.ÂBir tencerede kuÅŸbaÅŸÄ± eti kendi suyunu salÄ±p Ã§ekinceye kadar piÅŸirin.Â Ä°Ã§ine kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ domatesi katÄ±p 1- 2 dakika kavurun. MilfÃ¶y hamurunu dÃ¼z bir zemin Ã¼zerine yayÄ±n. YarÄ±sÄ±na karÄ±ÅŸÄ±mdan koyup, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± harcÄ±n Ã¼zerine Ã¶rtÃ¼n. MilfÃ¶yler bitene kadar aynÄ± iÅŸlemi uygulayÄ±n. Ãœzerlerine yumurta sarÄ±sÄ± sÃ¼rÃ¼p Ã§Ã¶rekotu serpin. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 20 dakika piÅŸirin. SÄ±cak servis yapÄ±n..
Afiyet olsun.