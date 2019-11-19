Tantuni nasıl yapılır? Tantuni tarifi ve malzemeleri

Tantuni, Mersin ilimizin milli yiyeceği olarak anılabilecek yemeklerden sadece biridir. Tantuni bir çeşit et/tavuk dürümdür. Etin ya da tavuğun sacda/tavada pişirilmesi ve ince kıyım doğranmış maydanoz, soğan ve domatesle birlikte servis edilmesi ile özetlenebilecek bir yemek olan tantuni tarifi için yazımızı okuyabilirsiniz...



Tantuni malzemeleri (4 kişilik)

500 gr kırmızı et ( yağ ve sinirleri ayıklanmış olmalı) ya da 500 gr tavuk göğsü

Yemeklik yağ ( Zeytinyağı ya da pamuk yağı )

Kırmızı toz biber

Tuz

Domates

Soğan

Maydanoz

Lavaş ya da sandviç ekmeği ( somun ekmek )

Servis malzemeleri

Domates

Acı biber turşusu

Limon

Kırmızı et sevenlere “biftek tantuni”

Tantuni için hazırladığımız kırmızı eti ince ince doğrayıp, kendi suyunda haşlıyoruz. Haşlama işlemi bittikten sonra etleri saca/tavaya alıyoruz. Sacda/tavada yağ ile eti kavuruyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi atıyoruz. Toz biber ve eti iyice harmanlıyoruz.

(Eğer kırmızı et pek cazip gelmiyorsa, tantuni için tavuk da kullanabilirsiniz. Sadece tantuninin tavuk göğsü ile yapıldığını unutmayın yeter.)

Tavuk eti sevenlere “tavuk tantuni”

Tavuk göğsünü küçük küçük doğruyoruz. Doğranan tavuk etlerini bir tencereye alıp pişirme esnasında salacağı suya ek olarak biraz su ekleyerek haşlatıyoruz. Haşlanan tavuk etini saca ya da tavaya alıp yağ ekleyerek biraz kavuruyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi ekliyoruz.

Et ekmek ile buluşuyor

İlk önce lavaş ya da somun ekmeğini ısıtmak için tavadaki/sacdaki tantuni için hazırladığımız etin üzerine bastırıyoruz. Bundaki amaç kullanacağımız ekmeğin ısınması ve yağlanmasıdır o yüzden dikkatli olun tantuni ekmeği fazla yağlanmasın. Isıttığımız ekmeği yani lavaş ya da somun ekmeğinin içine daha önceden doğradığımız soğan, domates ve maydanozu koyup üzerine etimizi koyuyoruz ve etimizin üzerine de bir tutam tuz ekliyoruz.