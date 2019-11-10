Tarihi yarımadada yeniden cruise göründü

Sarayburnu Limanı’na demirleyen Celestyal Crystal’in Muses Lounge salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, geminin yeni tur programlarıyla bilgi verdi.

Dünyada 28,5 milyon yolcunun cruise gemileriyle seyahat ettiğini belirten Özgü Alnıtemiz, Türkiye’deki tabloyu grafiklerle anlattı. Son 5 yılda dünya cruise pazarının yüzde 20 büyürken Türkiye’de buna paralel hızlı büyüme trendinin 2016’dan sonra düşüşe geçtiğini kaydeden Alnıtemiz, gelen gemilerin sayılarındaki çarpıcı azalmaya dikkat çekti. Yıllara göre bakıldığında gelen gemi sayısının 1450’lerden 247’lere düştüğünü kaydeden Alnıtemiz, “Ama 2019’un sektör açısından umut veren bir yıl olduğunu söylemeliyiz, grafikte yükseliş trendi görüyoruz. Bu tabloda 2019’da 104 kez olmak üzere Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan cruise firması olmak bizler için gurur verici. Celestyal Cruises Türkiye’dan hiç vazgeçmedi; bu iklime rağmen gemilerimiz hep düzenli olarak gelmeyi sürdürdü. Bu sezon İstanbul ve Çanakkale limanlarını da rotamıza eklediğimiz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz” dedi.

25 milyon euro döviz

2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerin artacağını belirten Alnıtemiz, “Galataport açıldığında bu limana gelen ilk gemilerden biri yine Celestyal Cruises olacak. Yeni liman ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak. Türkiye limanlarını sadece Celestyal Cruises değil dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. İstanbul ve Çanakkale bu açıdan kruvaziyer sektörü için iki önemli lokasyon. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak. Keza Çanakkale limanımız da öyle. Altyapı geliştikçe kruvaziyer sektöründe de yükseliş trendi artacaktır” diye konuştu.

Kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisine katkısını değerlendiren Alnıtemiz, ağırlığı Amerika ve Avrupa olmak üzere yılda 105 bin yabancı, 10 bin Türk yolcuyu gezdiren Celestyal Cruises’un Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 25 milyon Euro döviz girdisi sağladığını kaydetti. Toplam pazarda 80 bin Türk cruise yolcusu olduğuna dikkat çeken Alnıtemiz, “Celestyal Cruises’un temsilciliğini yapan, 50 yıllık kökleri olan Karavan Turizm olarak bir misyonumuz da ülkemizde cruise bilinirliğini artırmak, daha çok insanı cruise ürünüyle tanıştırmak” dedi.