MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
14.11.2019 - 01:55 | | AA

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Ankara’da bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Keçiören Refik Saydan Caddesi’nde bulunan bir taksi durağına sığınan Çağrı Ş, eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisiyle bayıldı.

Hemen olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırılan Çağrı Ş’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çevrede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini bıçakladığı iddia edilen Seda Ş’yi suç aletiyle yakaladı.

Olay sonrası şoka girdiği öğrenilen zanlının, polis ekiplerine herhangi bir şey hatırlamadığını beyan ettiği belirtildi.

Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Sıradaki Haber