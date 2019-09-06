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06.09.2019 - 00:43| AA

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., kocasının başına keserle vurdu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Veysel S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fadik S, polis tarafından gözaltına alındı.

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Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

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