Tarzan Efsanesi konusu ve başrol oyuncuları! Tarzan Efsanesi bu akşam Kanal D'de

Tarzan Efsanesi filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda David Yates'in yer aldığı filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Margot Robbie yer alıyor. Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kalan Tarzan Efsanesi filmi toplamda 376.128 seyirci tarafından izlendi. Filmin Türkiye'den elde ettiği gişe hasılatı ise 4.685.406,00 TL olarak açıklandı. Filmin ABD gişe geliri ise 126.643.061 Amerikan Doları olarak biliniyor.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo’ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Alexander Skarsgard (Tarzan)

Margot Robbie (Jane)

Christoph Waltz (Captain Rom)

Samuel L. Jackson (George Washington Willams)

Djimon Hounsou (Cheif Mbnonga)

Ella Purnell (Young Jane)

Jşm Brodbent (Prime Minister)

Casper Crump (Captain Kerchover)