Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Taşıyıcı: Son Hız filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöentmen koltuğunda Camille Delamare'nin yer aldığı Taşıyıcı: Son Hız filmi 2015 yılında vizyona girdi. Peki Taşıyıcı: Son Hız filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KONUSU

Taşıyıcı: Son Hız filminin başrollerinde Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Wenxia Yu, Radivoje Bukvic, Lenn Kudrjawizki yer alyor. Filmin çekimleri Fransa ve Çin'de gerçekleştirildi.

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KONUSU

"Frank Martin" efsanesini sinemaya kazandıran Transporter/Taşıyıcı serisinin yeni bir çevrimi olan filmde yönetmenliği Camille Delamarre üstlenirken oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Loan Chabanol ve Lenn Kudrjawizki gibi isimler yer alıyor. Taşıyıcımız bu sefer baştan çıkarıcı üç kadın tarafından banka soygunu için kiralanır ancak karşısında zorlu bir Rus mafyası vardır ve istediklerini hemen elde edemeyeceklerdir. 2008 yılından beri devam eden Transporter serisinin son filmi seriyi takip edenler için mutlu edici.