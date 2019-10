Tatil SPA ile daha güzel

Bu hizmeti sunan otel ve tesislerde bulunan jakuzi, buhar odaları, sauna, hamam ve masaj çeşitlerinden yararlanarak bedeninizi dinlendirip, kışa yenilenerek girebilirsiniz.



Deniz, kültür, kongre, yayla, kış sporları gibi birçok turizm kolunda öne çıkan Türkiye, sağlık turizminde dünyada ayrı bir konumda. Medikal ve termal olmak üzere ikiye ayrılan sağlık turizminde tüm alanlarda başarılı olan Türkiye, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Zengin doğal termal su kaynakları bakımından dünyada 7., Avrupa’da ise birinci olan Türkiye’de, 246 kaplıca bulunuyor. Bu alanla birlikte Latince “Sudan Gelen Sağlık” anlamına gelen SPA ve wellness turizmi de her geçen yıl gelişiyor.



Geçmişten gelen şifa



Romalılar’dan günümüze kadar uzanan, her türlü su terapilerini kapsayan SPA, artan ilgiyle birlikte daha da gelişti. Çeşitli masaj ve aroma terapileri, güzellik bakımı gibi kür hizmetlerini de içine alan SPA ile gerek bedensel gerekse de ruhsal açıdan dinlenmek ve yenilenmek mümkün. Şehir hayatının tüm olumsuzluklarından etkilenen ve çalışan insanların özellikle tercih ettiği wellness ise kişisel bakımdan şifalı bitkilere uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Kişinin kendi bedeninin ve yaşamının öneminin farkına varıp, hayattan keyif almasına yönelik uygulamaların yer aldığı wellness’da birçok hastalığın tedavisinde önemli rol oynayan masaj çeşitleri, çamur ve yosun banyoları da bulunuyor. Wellness hizmeti veren tesislerde alanında uzman kişilerin sunduğu detoks, meditasyon ve çeşitli terapiler, kişinin iş yoğunluğundan, stresten, kronik yorgunluk ve uyku problemlerinden uzaklaşmasını sağlıyor.









Kışa canlı başlangıç



Türkiye’de SPA ve wellness turizmini canlı tutan birçok otel ve tesis var. Çoğunluğu Ege ve Antalya’da bulunan bu otellerden biri de Radisson Blu Hotel & SPA İstanbul Tuzla. Soğuk kış aylarına canlı bir başlangıç yapmak, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin tercihi olan Radisson Blu Hotel & SPA İstanbul Tuzla’yı ziyaret ederek, misafirlerine sunduğu olanakları yerinde gördük.



Dünyada Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson ve Country Inn & Suites by Radisson olmak üzere yedi farklı otel markası ve 1400’den fazla faal ve yapım aşamasındaki oteliyle faaliyet gösteren Radisson Hotel Group’un Tuzla’daki oteli, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın konumuyla gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen birçok misafiri ağırlıyor.



Şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan otel, aile tatilleri, grup buluşmaları veya romantik bir hafta sonu için de ideal. Konaklama için özel tasarlanan 254 oda ve suite odaları bulunan otel, 4.000 metrekarelik Elysia SPA ile misafirlerine zengin hizmet yelpazesi sunuyor.

İstanbul’un en kapsamlı SPA merkezlerinden olan Elysia SPA’da, bir açık ve iki kapalı havuz, zen bahçesi, bamboo bahçesi jakuzileri, bakım odaları, Fin saunası dahil üç sauna, iki Türk hamamı, aroma buhar odası, sıcak banyo, kuru terleme odası, sıcak küvet banyoları, özellikli duşlar, özel havuzlu dubleks süitler, eğlenceli macera tüneli ve spor merkezi yer alıyor.



Detoksla arının



Otelin sunduğu geniş SPA menüsünde Aufguss seansları da var. Misafirler Aufguss ritüeli ile gün içerisinde yorulan bedenlerini 15 dakikada yenileyebiliyorlar. Sauna ve buhar odalarında ısınan havayı aşağıya indirerek, buz ve mentol eşliğinde toksinlerden arınıyorlar. Misafirler dilediklerinde, gelişmiş ekipmanların yer aldığı spor salonunda egzersiz yapabiliyor, aromatik bakım masajlarıyla dinlenebiliyor ve detoks içecekleriyle bakımlarını tamamlayabiliyorlar.









Sağlıklı menüsünün, farklı zevklere hitap eden restoranlar ve barlarla desteklendiği otelde haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler kadar iş insanları için de seçenekler mevcut.



560 metrekarelik balo salonu ve konferans salonuyla büyüklükleri 30 ile 250 metrekare arasında değişen dokuz çok işlevli salonun yer aldığı otelde geniş fuayesi olan konferans salonu, katılımcı kitlesi geniş olan etkinlikler için ideal bir ortam oluşturuyor. Yüksek tavanlı Balo Salonu ise sergi, road show, ürün ve araç lansmanları gibi etkinliklerde kullanılabiliyor.



Masaj deyip geçmeyin



Masaj, SPA ve wellness’ın olmazsa olmazlarından. Termal tesis ya da otellerde profesyonel kişiler tarafından yapılan masaj çeşitleri arasından ihtiyacınız olanı seçerek kendinizi şımartabilirsiniz. Her birinin vücuda farklı faydaları olan masajlar şöyle:



Klasik masaj: Bitkisel yağların elle vücudun her tarafına yumuşak, yarı sert ve sert dokunuşlarla sürülmesiyle yapılan masaj, kas ağrılarına ve gevşemeye iyi geliyor.



Thai masajı: Uzak Doğu’nun geleneksel tedavi yöntemleri arasında yer alan Thai masajı, bir uzman tarafından baş, el, kol ve bacaklara çekme ve gerdirme gibi hareketlerin uygulanmasıyla yapılıyor. Bedendeki her noktanın hissedildiği bu masajın ardından kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.

Sıcak taş masajı: Kan dolaşımını harekete geçiren bu masaj türünde, ısının iyileştirici gücünden yararlanılıyor. Taşlarla ısının vücuda yayıldığı bu masaj, kas ve eklem ağrılarının tedavisinde etkili yöntem.



Shiatsu masajı: El ve parmaklar kullanılarak vücuda basınç yapılan bu masaj, bedenin bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirmekle birlikte bel, boyun, sırt, kas ağrılarının tedavisinde iyi bir yöntem.



Refleksoloji masajı: Yağ ve elle vücudun ayak bölgesine uygulanan masaj da birçok hastalığın tedavisi için tercih ediliyor. Ayak tabanından beyne uzanan sinirlerin olduğu bölgelere yapılan masaj, mide şişkinliği, omuz, boyun ağrılarına, bağırsak hastalıklarına iyi geliyor.