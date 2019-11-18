Tatula nedir? Tatula bitkisi zehirli midir?

Tatula bitkisi bazı bölgelerde sağlığa iyi geldiği düşüncesiyle tüketilmesi üzerine uzmanlar tarafından uyarı yapıldı. Tatula bitkisinin çok zehirli olduğu ve karaciğer yetmezliğine neden olabileceği uzmanlar tarafından belirtildi. Ispanağa benzerliği ile de dikkat çeken Tatula bitkisinin ağır kokusu ile Ispanak'tan kolaylıkla ayrılabileceği belirtildi.

TATULA NEDİR? TATULA BİTKİSİ ZEHİRLİ MİDİR?

Patlıcangiller familyasından 30-100 santimetre boyunda, dik gövdeli, bir yıllık otsu bitkidir. Yaprakları saplı, büyük, oval ve kenarları tam, az girintili veya topludur. Çiçekleri beyazdır. Meyvesi, çok tohumlu bir kapsüldür. 10 kadar türü vardır. Bunlardan Datura metel ve Datura stramonium yurdumuzda yetişir, ilaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır.

Türkiye'de ise boru çiçeği olarak da bilinir. Dünyadaki 10 çeşit boru çiçeğinden Türkiye'de yetişen sadece 2 türünden birisidir. Zehirli aynı zamanda da narkotik bir bitkidir. Tıbbi amaçla kullanıldığı gibi halüsinojenik bir uyuşturucu olarak da kullanılmaktadır fakat çok zehirli olduğu için doz aşımı söz konusu olduğunda bilinç kabı veya ölümle kolayca yol açabilir. Günümüzde tıbbi alanda kramp çözücü olarak ve astım hastaları için nefes açıcı olarak kullanılmakta. Yol kenarları da dahil olmak üzere kurak iklime sahip her yerde yabani bir bitki olarak bulunabiliyor çok nadir olsa da bahçe çiçekçiliği içinde kullanılıyor. İçeriği: Hiyosiyamin, skopolamin ve atropin.