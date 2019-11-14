MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTekme ve sopalı kavga kamerada!
14.11.2019 - 09:47 | | DHA

Tekme ve sopalı kavga kamerada!

İki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Tekme ve sopalı kavga kamerada!
Tekme ve sopalı kavga kamerada!
Tekme ve sopalı kavga kamerada!
Tekme ve sopalı kavga kamerada!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Sakızağacı taksi durağı ile İstiklal Caddesi kesişimindeki geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti.

Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Tam 1 buçuk metre! Piton döner...Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

    Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

    Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

    Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

    Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

    Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

    Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

    Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

    Sıradaki Haber