Tel Abyad 5. gün kontrol altında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) terör örgütü YPG/PKK’ya karşı sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı’nın beşinci günü geride kaldı. Barış Pınarı Harekâtı’nda önceki gün Resulayn ilçe merkezinin kontrolünün sağlanmasının ardından dün sabah saatlerinde TSK ve SMO unsurları, Tel Abyad ilçe merkezine yönelik operasyon başlattı. Aynı saatlerde Akçakale’den Tel Abyad çevresindeki terör hedefleri obüslerle ateş altına alındı. İlk olarak Tel Abyad ile Resulayn arasında bulunan, Tel Abyad’a 15 kilometre uzaklıktaki kritik öneme sahip Suluk kasabası teröristlerden arındırıldı. İlçe merkezine yapılan yoğun top ve tank atışlarıyla terör örgütünün karargah olarak kullandığı eski belediye binası da vuruldu.

SMO güçleri, öğleden sonra Tel Abyad’a girmeye başladı. SMO, ilk olarak kentin batı kesiminde hakimiyeti sağladı. Kentin dış kesiminde bir evde asılı olan terör örgütünü simgeleyen flamanın 14.30 sıralarında indirilmesi sınır hattından da görüldü. Kent merkezine ilerleyen SMO askerleri ile YPG/PKK’lılar arasında şiddetli çatışmalar gün boyu devam etti. 16.00 sıralarında Tel Abyad merkezinde kontrolü sağlayan SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

Aynı dakikalarda İstanbul Dolmabahçe’de gazete, televizyon ve haber ajanslarının yöneticileriyle toplantıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tel Abyad’ın teröristlerden arındırıldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad’da YPG/PKK’nın sözde asayiş merkezini de ele geçirdi.

2 ilçe, 1 belde, 56 köy

Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. 9 Ekim’de başlayan harekatta şu ana kadar toplam iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK’dan ele geçirilmiş oldu. Tel Abyad’ın batısında bulunan Ayn El Arab’ı almak için harekete geçen birlikler, iki koldan ilerleyişini sürdürdü. Bölgeye taşınan seyyar köprü ise Fırat nehri üzerine kurulmaya başlandı. Köprünün kurulması ile birlikler, Ayn El Arab’ın batısından operasyon başlatacak.

ABD çekildi

Öte yandan güvenlik kaynakları, Ayn el Arab’ın güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktasının dün saat 15.00 itibariyle boşaltıldığını bildirdi.

‘30-35 kilometre derinliğe inildi’

Milli Savunma Bakanlığı da M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı” denildi. Ayrıca bakanlıktan, bölgede operasyona katılan askerlerin görüntüsünü paylaştı. Resulayn’dan Ayn İsa’ya uzanan stratejik M-4 karayolu kavşağını kontrol altına alan TSK unsurları ile SMO savaşçıları, Til Halef beldesi ile Mıçe mezrasındaki yönelik operasyon başlattı.

Beton blok sevkiyatı

Hatay’da dün Suriye sınırındaki birliklere 19 TIR’lık beton blok sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikleri için hazırlanan beton blokları taşıyan 19 TIR, Reyhanlı ilçesine geldi. Kurşun geçirmez beton blokların, iki metre yüksekliğinde ve dokuz ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Beton blok yüklü TIR'lar, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan Afrin sınırına sevk edildi.

Sınır kapısına SMO bayrakları

Tel Abyad’ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi.