Telefonuna 'Azrail' diye kaydetmiÅŸti... Dilan'Ä±n katilinden arsÄ±z savunma

Buca'da, 20 Nisan gÃ¼nÃ¼, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼renÂ Ahmet Yaman, 1 gÃ¼n sonra polise gidip,Â teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Dilan Tutucu'nun telefon rehberinde 'Azrail' diye kayÄ±tlÄ± olan Ahmet Yaman'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n baÅŸlandÄ±. Ä°zmir 23'Ã¼ncÃ¼Â AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Ahmet Yaman, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan cinayet zanlÄ±sÄ± Yaman, olayÄ± anlattÄ±. SanÄ±k Yaman, daha Ã¶nce iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± Dilan ile aralarÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸunu, olaydan 2 gÃ¼n Ã¶nce Ä°stanbul'dan geldiÄŸini ve Dilan Tutucu ile barÄ±ÅŸmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini iddia etti. Tutucu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebini kabul ettiÄŸini ve buluÅŸtuklarÄ±nÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda genÃ§ kÄ±zÄ±n telefonunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "FotoÄŸraflar ve yazÄ±ÅŸmalar gÃ¶rdÃ¼m. TartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Cinnet getirdim. SÃ¶ylemek istemediÄŸim Ã§ok ÅŸey var. Burada konuÅŸamÄ±yorum" dedi.









'BENÄ° MECBUR BIRAKTI. ONUR, GURUR VE NAMUS Ä°Ã‡Ä°N YAÅžIYORUM'Â

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n, "Dilan'Ä±n cep telefonunda 'Azrail' olarak kayÄ±tlÄ±sÄ±n. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusuna Yaman,Â "Bilmiyorum. Onun bileceÄŸi iÅŸ" diye cevap verdi.

AyrÄ±ca, savcÄ±nÄ±n "Neden silah taÅŸÄ±yorsun, kaÃ§ yaÅŸÄ±ndasÄ±n?" sorusunu ise sanÄ±k, "Silah taÅŸÄ±yorum. HasÄ±mlarÄ±m var. 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m" dedi.

Ã–te yandan, sanÄ±k Ahmet Yaman savunma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada,Â Dilan Tutucu'nun 15 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len babasÄ± ile ilgili ifadeler kullanmasÄ± Ã¼zerine mahkemede salonunda arbede yaÅŸandÄ±. Bunun Ã¼zerine sanÄ±k ve Dilan Tutucu'nunÂ yakÄ±nlarÄ± mahkeme salonundan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, sanÄ±k hakkÄ±nda 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rme'Â suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ktan 'tasarlayarak kasten adam Ã¶ldÃ¼rme'Â suÃ§undan ek savunma istenmesi ve sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ± yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼talaa verdi. Tutuklu sanÄ±k Ahmet Yaman, olayÄ± baskÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, "Beni mecbur bÄ±raktÄ±. Onur, gurur ve namus iÃ§in yaÅŸÄ±yorum. Onlar kadar ben de maÄŸdurum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na, sanÄ±k ve avukatÄ±na sÃ¼re verilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.