TEM bağlantı yolunda kaza! Trafik kilit

Kaza, Esenyurt-Haramidere TEM Bağlantı yolunda Ankara yönünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan bir otomobilin, ani durması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Araçlarda hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçları olay yerinden kaldırmasının ardından trafik normal akışına döndü.





