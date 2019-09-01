Tepebaşı’nda kitap şenliği

Kitapları okurla buluşturacak, kitaplar ve yayıncılığın meseleleri üzerine kafa yorulacak bu şenlik, kitap fuarının Tepebaşı’nda olduğu günleri hatırlayanlara, yine bu mahallede nostaljik günler yaşatacak. Bir hafta boyunca, Kıraathane Edebiyat Evi’ne kitap satış stantları kurulacak yanı sıra hem toplu hem de katılan her yayınevinin özel etkinlikler yapmasına olanak tanınacak.







Şenliğin programı, katılımcı yayınevleri ile işbirliği halinde oluşturulacak ve Kıraathane Edebiyat Evi’nin web sitesinden açıklanacak.