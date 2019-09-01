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01.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kıraathane Kitap Şenliği 14-21 Eylül haftasında İstanbul Edebiyat Evi’nin davet ettiği yayınevlerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Kitapları okurla buluşturacak, kitaplar ve yayıncılığın meseleleri üzerine kafa yorulacak bu şenlik, kitap fuarının Tepebaşı’nda olduğu günleri hatırlayanlara, yine bu mahallede nostaljik günler yaşatacak. Bir hafta boyunca, Kıraathane Edebiyat Evi’ne kitap satış stantları kurulacak yanı sıra hem toplu hem de katılan her yayınevinin özel etkinlikler yapmasına olanak tanınacak.

Tepebaşı’nda kitap şenliği


Şenliğin programı, katılımcı yayınevleri ile işbirliği halinde oluşturulacak ve Kıraathane Edebiyat Evi’nin web sitesinden açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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