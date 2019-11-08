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08.11.2019 - 10:01 | | DHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 08 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-5 Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan (2.625) personel [(179) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN Operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Terör örgütü PKKya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
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