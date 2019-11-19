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19.11.2019 - 19:15 |

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 8 yaralı

MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 8 yaralı

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 8 yaralı

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünde 'satanist ayini' iddiası!Bursa’nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' dedi.
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