The Irishman filmi konusu nedir? The Irishman oyuncuları kimler?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği The Irishman filmi için beklenen gün geldi çattı. 27 Kasım itibariyle tüm dünyada yayınlanacak olan The Irishman filmi ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik...



THE IRISHMAN FİLMİ KONUSU



2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor



THE IRISHMAN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Steven Zaillian'ın yazdığı yönetmenlik koltuğunda ise Martin Scorsese'ın oturduğu The Irishman filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano yer alıyor. Filmin müziklerini de Seann Sara Sella yaptı.