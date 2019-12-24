The Witcher yeni sezon ne zaman? Tarih verildi mi?

The Witcher'ın 8 bölümü birden Netflix'te yayınlandı. Dizi büyük ilgi gördü. Diziyi bir solukta bitiren izleyiciler sabırsızlıkla 2. sezonu beklemeye başladı. Şimdi diziyi bitirenler "The Witcher yeni sezon ne zaman?" diye soruyor.

THE WITCHER YENİ SEZON NE ZAMAN?

The Witcher'ın ikinci sezonu da yine Netflix'te olacak. Fakat yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisi. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU

Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Emma Appleton (Prenses Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) ve Anna Shaffer (Triss Merigold) gibi isimler rol alıyor.