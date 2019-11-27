THY ön başvuru sonuçları açıklandı! THY kabin memuru mülakatları ne zaman?

Türk Hava Yolları (THY) 700 kadın kabin memuru alımı yapacak. THY kadın kabin memuru adayları başvurularını tamamladıktan sonra, THY ön başvuru sonuçları için sabırsızlanıyordu. Beklenen gün geldi ve THY başvurusunda bulunan adayların sonuçları belli oldu. THY kabin memuru alımında sıradaki süreç Online İngilizce Test. Peki THY kabin memuru mülakatları ne zaman?

THY KABİN MEMURU MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

THY kabin memur başvurusunda bulunan adaylardan ön başvuruda seçilen adaylara mail olarak sonuç bildirildi. Gönderilen mail içeriğinde, Online ingilizce testinin tarihi ve saati yer alıyor.

Teste yalnızca belirtilen tarih ve zaman aralığında giriş yapılması gerektiği belirtiliyor.