THY ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? THY kabin memuru alım sonuçları...

Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde, 700 kadın kabin memuru alımı ilanını yayınladı. THY'de çalışmak isteyenler, başvuru şartlarını ve işleyiş sürecini araştırdı. İlana uygun olan adaylar, THY kadın kabin memuru başvurusunda bulundu. THY kadın kabin memuru adayları, THY ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki THY ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

THY BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Ekim günü sona eren THY kadın kabin memuru başvuru sonuçları için arayış hız kesmiyor. THY'de çalışmak isteyip, başvuruda bulunan adaylar, sonuçlar için sabırsızlanıyor. Fakat THY kadın kabin memuru başvuru sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Yolları, bu konuyla ilgili açıklama yaptığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.