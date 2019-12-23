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23.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Tindersticks şubatta Türkiye’de

Tindersticks, Kasım ayında çıkan son albümleri “No Treasure But Hope”un dünya turnesi kapsamında 15 Şubat’ta İş Kuleleri Salonu’nda Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Tindersticks şubatta Türkiye’de

Vokalist Stuart A. Staples’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren grup, şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran bağımsız müziğin temsilcilerinden biri. 27 yıllık müzik kariyerinde aralarında “Curtains”, “Simple Pleasure”, “Falling Down a Mountain”, “The Something Rain” ve “The Waiting Room”un da bulunduğu birçok albüme imza attı. Fransız yönetmen Claire Denis’in “Trouble Every Day” (2001) ve “Nénette Et Boni”(1997) filmlerine yaptıkları müziklerle hem müzik hem de sinema dünyasına damga vuran grup, ödüllü “High Life”ın soundtrack’ini besteledi. 

Milliyet'te Gündem 23.12.201923.12.2019
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