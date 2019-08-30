TIR devrildi! Yaralılar var

Kaza saat 06.30 sıralarında Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 14 AAH 421 plakalı TIR Bostankaya köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücü ve yolcu Ş.C. yaralandı. TIR’da sıkışan yaralılar Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk kriziAdana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.