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30.08.2019 - 09:38| İHA

TIR devrildi! Yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesinde TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TIR devrildi! Yaralılar var

Kaza saat 06.30 sıralarında Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 14 AAH 421 plakalı TIR Bostankaya köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR sürücü ve yolcu Ş.C. yaralandı. TIR’da sıkışan yaralılar Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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