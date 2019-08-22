22.08.2019 - 13:31| DHA
Son dakika... TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı!
Manisa’nın Selendi ilçesinde, TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayvan yemi çuvalları yola saçıldı. Kaza nedeniyle kapanan Selendi- Demirci karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Selendi- Demirci karayolu üzeri Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selendi'den Demirci yönüne giden İbrahim Kızılırmak'ın (51) yönetimindeki 45 L 4057 plakalı TIR, rampa çıkarken geri kaydı. TIR, dorsesinin devrilmesiyle durabildi. Kızılırmak, kazayı yara almadan atlattı. Dorsedeki hayvan yemi çuvalları yola saçılırken, Selendi- Demirci karayolu her iki yöne ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri, çekicilerle çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmayla yol tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonuAnkara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişinin mağdurları dolandırdıktan sonra "Senin de nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.