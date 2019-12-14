MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tırnaktaki iz! 'İntihar' diye kapatılan davada flaş gelişme
ABONE OL
14.12.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ - İSTANBUL

Tırnaktaki iz! 'İntihar' diye kapatılan davada flaş gelişme

Aysun Yıldırım iş yerinin üçüncü katından düşüp öldü. ‘İntihar’ denilerek kapatılan dosya, ailenin itirazıyla yeniden açıldı ve Yıldırım’ın tırnağında dokusuna rastlanan erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tırnaktaki iz! 'İntihar' diye kapatılan davada flaş gelişme

İstanbul Sefaköy’de bir gümrük müşavirliğinde ihracat - ithalat sorumlusu olarak çalışan Aysun Yıldırım (26), 27 Şubat 2018’de iş yerinin üçüncü katından düşerek öldü. 17 metre yüksekten düşen Aysun Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ diye geçti. Ancak savcılık soruşturmasında ‘intihar’ denildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Ancak savcılık, intiharın netleştiği gerekçesiyle, 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Parmak izi yoktu

Dosyadaki eksikliklerin gündeme getirilmesinin ardından avukat Rukiye Leyla Süren’in itirazıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Çünkü dosyada, Aysun Yıldırım’ın atladığı iddia edilen pencere ve jaluzide parmak izine rastlanmamış, pencerede iş yerinde çalışan birinin eşine ait parmak izi bulunmuştu. Ayrıca dosyada işverenin ve diğer tanıkların HTS kayıtları da yoktu. Yıldırım’dan alınan DNA örneği de hiçbir şüpheliyle karşılaştırılmamıştı. Soruşturmanın tekrar açılmasıyla savcılık, Yıldırım’ın cep telefonuna ilişkin HTS kayıtlarını istedi. Yapılan DNA incelemesinde de Aysun Yıldırım’ın tırnaklarının arasında erkek arkadaşı O.T.’ye ait doku bulundu. Avukat Süren’in şüphelinin tutuklanması için savcılığa yaptığı başvurunun ardından erkek arkadaşı O.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Tırnaktaki iz İntihar diye kapatılan davada flaş gelişme

Milliyet, 23 Aralık 2018 ve 28 Şubat 2019 tarihli haberleriyle Aysun Yıldırım’ın ölümünü gündeme taşımıştı.

‘Kapatılamaz’

Acılı ailenin avukatı Rukiye Leyla Süren, “Etkin bir soruşturma yapmayıp, kamuoyu oluşturmasaydık, dosya tozlu raflarda yerini alacaktı. Buradaki mesele bir suçlunun yakalanması değil. Mesele, bir kadının camdan atılıp, intihar süsü verilerek dosyanın kapatılması. Bizler bu dosyaları böyle inceleyerek bu şekilde işlenebilecek diğer cinayetlerin önlenmesini sağlıyoruz” dedi.

‘Gerçek tümüyle açığa çıksın’

Baştan beri dosyanın sıkı takipçisi olan ve kamuoyu oluşturarak Aysun Yıldırım’ın ölümünün gündemde kalmasını sağlayanlardan biri de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleriydi. Yakalama kararını değerlendiren Ayşen Ece Kavas şunları söyledi: “Aysun Yıldırım olayı da Şule Çet olayına benziyor. Dosya bize geldiğinde ‘intihar’ denilmişti. Biz kadınlar sadece gerçeğin tümüyle açığa çıkmasını ve adalet istiyoruz.”

Tırnaktaki iz İntihar diye kapatılan davada flaş gelişme

Aysun Yıldırım üçüncü kattan düştü.

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber