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26.08.2019 - 16:29

Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Konusu nedir?

1981 yılı yapımı Titanların Savaşı filminin yeniden çekimi olan 2010 yapımı Titanların Savaşı bu akşam ekranlara geliyor. Peki ABD-İngiliz ortak yapımı olan fantastik-macera türü filmin oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Bu akşam ekranlarda 2010 yapımı 'Titanların Savaşı' adlı yabancı sinema olacak. Filmin oyuncuları ve konusu şimdi izleyeciler tarafından merak ediliyor. İşte Titanların Savaşı filmi hakkındaki bilgiler...

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng

TİTANLARIN SAVAŞI KONUSU

Zeus’un oğlu Perseus’un aksiyon dolu macerasını sinemaya aktaran film, ilk kez 1981 yılında çıkan orijinal versiyonun günümüz teknolojileri ile yeniden yapılandırılmış halidir. Tanrılar arasında gerçekleşmek üzere olan bir savaş, Dünya’nın sonunu getirebilecek güce sahiptir. Zeus’un oğlu Perseus bir yarı tanrı olarak Dünya’da doğmuş ve normal bir insan gibi büyütülmüştür. Babasıyla birlikte balıkçılık yapan Perseus, ailesini ve insanlığı korumak için sahip olması gereken büyük gücü kabullenmek zorunda kalacaktır…

İspanya'da savaş uçağı düştüAkdeniz'e çakılan C-101 tipi savaş uçağının İspanyol pilotu aranıyor, cep telefonuyla çekilen görüntülerde düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.
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