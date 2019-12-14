TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin gerçekleştirileceği iller ve başvuruların alınacağı tarihler belli oldu. Dar gelirli vatandaşları yatay mimari anlayışı ile ev sahibi yapacak olan proje kapsamında başvuruların alınacağı tarihleri TOKİ resmi sitesi üzerinden açıkladı. Peki TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular hangi tarihlerde alınacak. Sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ 100 bin konut projesinde başvuru detayları belli oldu. 16 Aralık- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında TOKİ sosyal konut projesinde başvurular alınacak. Başvuru bedeli olarak vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 TL 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

BAŞKENT'TE ÜÇ İLÇE

Toplam 4 bin konut yapılacak Başkent Ankara'da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi. Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi.

Durumu netlik kazanan ülke genelindeki diğer il ve ilçelerdeki konut sayısı ise şöyle sıralandı:

Adana Sarıçam Akkuyu mevkinde 800, Buruk mevkinde 800, Afyon Diner 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut yapılacak. Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konut yapılacak. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılacak konut sayısı ise 79 olarak açıklandı.