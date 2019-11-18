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18.11.2019 - 16:41 | | DHA

Toprak işleme aletini çalan bir kişi yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toprak işleme aleti çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Toprak işleme aletini çalan bir kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey mahallesi Karaağıl mevkiinde M.Ö.'ye ait traktörün arkasına takılı olan toprak işleme aleti çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak işleme aletini M.Ç.'nin çaldığını belirledi.

Yapılan aramalarda toprak işleme aleti M.Ç.'nin evinde bulunurken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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