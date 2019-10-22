Tosun Paşa filmi nerede çekildi? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosu

Tosun Paşa filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Tosun Paşa filminin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Bilge Zobu, Engin Orbey gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Yapımcılığını Arzu Film’in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi. Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden filmde burada yaşayan iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları’nın mücadelesi beyazperdeye taşınır. Her iki aile de Yeşil Vadi denen bölgeyi istemektedir. Yeşil Vadi’nin kimin olacağına ise Daver Bey karar verecektir. Daver Bey’in bir de Leyla adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Tellioğlulları ve Seferoğlulları Yeşil Vadiye sahip olmak için Leyla’yı bekar oğullarına isterler. Daver Bey seçimi kızı Leyla’ya bırakır.

Leyla kendisine talip olan iki aileden Seferoğulları’nın oğlunu beğenir. Tellioğulları için Yeşil Vadi de Leyla da artık hayal olmuştur. Bunun üzerine Tellioğulları bir plan yapar. O dönem Mısır üzerinde söz sahibi olan Tosun Paşa’nın kendilerinin tarafında olduğunu duyurarak Daver Bey’i korkutmak ve isteklerine ulaşmak isterler. Evin uşağı Şaban’ı Tosun Paşa kılığına sokarlar. Gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca her şey birbirine girer.