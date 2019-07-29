29.07.2019 - 10:03
Tozkoparan 28. bölümü ile bu akşam TRT 1'de!
TRT 1 ekranında yayınlan Tozkoparan dizisi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Tozkoparan dizisi yeni bölümde Mete'ye yeni neslin Tozkoparan'ı olduğu ve seçilmiş olduğu iletiliyor. Mete yaşananların ardından büyük bir şok yaşarken bu yükü taşıyabilecek midir? Tozkoparan 28. bölüm fragmanı ile bu akşam TRT 1'de...
Tozkoparan dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Tozkoparan dizisinde Mete yeni neslin Tozkoparan'ı olduğunu ve seçilmiş çocuk olduğu gerçeği ile yüzleşiyor. Duyduklarının ardından çok zor bir yükün altında olduğunu hisseden Mete'nin Tozkoparan olmayı kabullenmesi zaman alacak.
Tozkoparan dizisi yeni bölümde Mete gerçekler ile yüzleşebilecek mi?
TOZKOPARAN 28. BÖLÜM FRAGMANI