Tozkoparan 28. bölümü ile bu akşam TRT 1'de!

Tozkoparan dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Tozkoparan dizisinde Mete yeni neslin Tozkoparan'ı olduğunu ve seçilmiş çocuk olduğu gerçeği ile yüzleşiyor. Duyduklarının ardından çok zor bir yükün altında olduğunu hisseden Mete'nin Tozkoparan olmayı kabullenmesi zaman alacak.

Tozkoparan dizisi yeni bölümde Mete gerçekler ile yüzleşebilecek mi?

TOZKOPARAN 28. BÖLÜM FRAGMANI