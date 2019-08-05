Tozkoparan 29. yeni bölüm fragmanı!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Tozkoparan yeni bölümünde heyecan dorukta. Tozkoparan 29. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TRT 1'de...

TOZKOPARAN 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mete, Celal’in gerçek kimliğini ortaya çıkarabilmek için Salih Hoca’nın ormanda kurmuş olduğu tuzağa istemeden de olsa dahil olmuştur. Bu tehlikeli karşılaşma Salih Hoca’nın müdahalesiyle son bulur. Salih Hoca, kuzgun maskesinin altındaki kişinin Celal olmasını beklerken, beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Mavi Ay, kamptan gitmek isteyen Mete’yi kazanmak ve yaşadığı stresten onu kurtarmak adına eğlenceli bir plan yapar. Plana göre kampta ona sürpriz bir eğlence düzenleyeceklerdir. Hazırlık çalışmalarına başlasalar da bir yandan Mete’nin diğer yandan da Karayel’in bu planlarını öğrenmemesi için Mavi Ay’ın dikkatli olması gerekiyordur.

Sinan’ın Karayel içerisindeki baskısını gittikçe arttırmaya başlaması, başta Merve olmak üzere Arda’nın da isyan etmesine neden olur. Karayel’in liderliğini Sinan’dan daha iyi yapabileceğini düşünen Merve kolları sıvar. İlk işi Mavi Ay’ın duygusal olarak en zayıf üyesi olarak gördüğü Elif’le yakınlaşabilmektir.

Bütün çabalarına rağmen Nurgül’e bir türlü açılamayan Sezgin, sonunda evlilik teklifi etmeyi başaracaktır. Nurgül onun bu teklifini kabul edecek midir?

Eğlence günü geldiğinde sahnede Mavi Ay’ın başına gelen bir tehlike Mete’ye yapılan bu tatlı sürprizin yerini gerilimli dakikalara bırakacaktır. Acaba Mete arkadaşlarına yardımcı olabilecek midir?

YENİ FRAGMAN