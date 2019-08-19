Tozkoparan 31. yeni bölüm fragmanı!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Tozkoparan yeni bölümünde neler yaşanacak?

TOZKOPARAN 31. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Celal’in Nevzat’la birlikte kurduğu oyun işe yarar; Nevzat anlattığı hikayeyle Cihan’ı ikna etmeyi başarır. Lakin hikayeye inanmayan Salih’in ona ve Celal’e yönelik şüpheli tavırları devam edecektir.

Sezgin ve Nurgül’ün nişan hazırlıkları için kasabaya dönmek zorunda kalmaları, onlara bu süreçte yardımcı olmak isteyen herkesi harekete geçirir. Bu durum Mavi Ay ve Karayel için de kasabaya dönüş anlamına gelmektedir.

Burak, usturlap üzerinden başladığı yeni hesaplamaları sonunda bitirdiğinde Mavi Ay işaret edilen yerin Temrenli Kasabası olduğunu öğrenir. Haritadan çizilen düz hattı izleyerek emanete ulaşmak isteyen Mavi Ay’ı bu yolculuklarında sürprizler beklemektedir.. Harita Mavi Ay’ı çok bildikleri fakat hiç de ummadıkları bir yere çıkaracaktır.

Nişan hazırlıklarına başlayan Sezgin’in maddi açıdan zor duruma düşmesi Mavi Ay’ı harekete geçirir. Herkes yapabildiği şeyleri satmaya çalışarak kazandığı parayla da Sezgin’e yardımcı olmak ister. Lakin bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Merve’nin Mavi Ay’la yakınlaşma sebebinin ortaya çıkması onu zor bir duruma sokar. Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden Merve için bir mahkeme kurulacak, Yasemin’in yöneteceği davada kendisini savunacaktır. Acaba Merve aksi iddialardan bu sayede sıyrılabilecek midir?

Bu zamana kadar annesizliğin getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışan Sinan’ın hayatında ise annesi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanacaktır.

Salih Celal ile hesaplaşabilmek ve ondaki emanetleri alabilmek için onu bir düelloya davet eder. Acaba Salih bu düelloda Celal’e karşı galip gelebilecek midir?

YENİ FRAGMAN