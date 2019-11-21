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21.11.2019 - 10:25 | | AA

Trabzon merkezli operasyon! Aralarında yüzbaşı, astsubay ve teğmen de var

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Trabzon merkezli operasyon! Aralarında yüzbaşı, astsubay ve teğmen de var

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü  telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve 8 Kasım'da  Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin  ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli,  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında muvazzaf yüzbaşı, astsubay, teğmen, uzman çavuş ve ihraç  edilen askeri öğrencilerin de yer aldığı zanlılar, savcılık sorgusunun ardından  mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan bir askeri öğrenci tutuklandı, örgütün mahrem imamları ile  ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanarak irtibatlaştıklarını  itiraf eden 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, 6 şüpheli ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadelerinde, örgüt tarafından askeri okullara yerleştirildiklerini  belirten askeri öğrenciler, 2015-2016 yılları arasında ardışık arama yöntemiyle  "mahrem imam" tarafından arandıklarını ve sohbet toplantılarına katıldıklarını  anlattı.

 

 

 

 

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