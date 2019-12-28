Trabzonspor Kayserispor maç özeti izle! Sörloth coştu Karadeniz Fırtınası Kayseri'yi yıktı

Karadeniz fırtınası durdurulamadı. Trabzonspor kendi evinde Kayserispor'a gol oldu yağdı. Sörloth'un performansı alkış alırken tam 8 golü görmek için futbolseverler sabırsızlanıyor. Trabzonspor Kayserispor maç özeti araştırılıyor. Maçın özetinin birazdan yayıncı kuruluş tarafından yayınlanması bekleniyor. Özet yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız

Trabzonspor Kayserispor maç özeti

Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada ve 90+3'te Sörloth, 37. dakikada Nwakaeme, 47. dakika ve 66. dakikada (penaltı) Sturridge ile 71. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun, 82. dakikada Kravets attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 32 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Kayserispor ise 10 puanla son sırada kaldı.