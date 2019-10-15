Trafik videosu çekti ödülü kazandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalığı oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen Kemerin Ses Getirsin isimli trafik güvenliği yarışması düzenlendi. Seçilen videolara İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi. Çektikleri video ile ödül almaya hak kazanan Duru Beyzanur İçmezi, Tokat Valisi Ozan Balcı, makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurtun da hazır bulunduğu programda Vali Balcı, Duru'yu tebrik etti.

Anne ve babaların trafikte duyarlılıklarını sağlamak için düzenlendiğini belirten Vali Ozan Balcı, "Duru'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması, yaya öncelikli trafik, 'kemerini tak ses getirsin' gibi projelere kendi büyük yüreğiyle katkı sağladı ve güzel bir video çekti. Yapılan değerlendirmede proje kapsamında videosu ödüle layık görüldü. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği ödülünü Duru Beyzanur'a vermek için bir araya geldik. Aslında Duru şahsında tüm çocuklarımıza vermiş olduk. Çocuklar kırmızı düdük uygulaması ile trafikte anne babalarını kurallara uyması konusunda uyarsınlar ve emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar." dedi.

Scooter ödülünü Vali Balcı'dan alan Duru Beyzanur İçmez ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Emniyet kemerini takmalıyız, takmaz isek başımıza kaza gelebilir" diye konuştu.