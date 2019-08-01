Trakya’da müzik ve eğlence

4 Ağustos’a dek sürecek festivalde sevilen müzisyen ve müzik gruplarını dinleyicilerle buluşacak, sosyal sorumluluk projeleri yapılacak.Edirne’nin Erikli Sahili’nde her yıl yapılan Trakya Müzik Festivali, bugün başlıyor. 4 Ağustos’a dek sürecek festivalde sevilen müzisyen ve müzik gruplarını dinleyicilerle buluşacak, sosyal sorumluluk projeleri yapılacak.Trakya Müzik Festivali’nin öncülük edeceği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara gönderilecek. Aralarında Son Feci Bisiklet, Mabel Matiz, Rubato, Pentagram, Şebnem Ferah ve Teoman’ın olduğu isimler festival kapsamında sahneye çıkacaklar. l